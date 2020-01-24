Кузнецова рассказала о состоянии детей, найденных в аварийном доме в Чите

23 января житель Читы обнаружил в заброшенном полуразрушенном доме без отопления и бытовых условий семью - отца и четырех его детей в возрасте от пяти до 12 лет. Дети обогревались в помещении открытым огнем, у них не было средств гигиены и продуктов питания. После этого семье общественники предоставили временное жилье, оказали первую помощь, жители города собрали необходимую одежду и еду. Следственные органы и прокуратура организовали проверку.

"В настоящий момент несовершеннолетним оказывается необходимая помощь, состояние у всех удовлетворительное, после обследований старшие ребята снова начнут посещать школу, младшие - детский сад", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе детского омбудсмена, цитируя Кузнецову.

По ее словам, сейчас ведутся поиски матери детей, а также рассматриваются варианты их жизнеустройства. "Даже самый хороший реабилитационный центр не сможет заменить детям родную семью. У ребят есть родная бабушка, которая уже воспитывает их старшего брата. Несмотря на то, что они не виделись более двух лет, дети говорят, что очень хотели бы встретиться со своим братом. Сейчас этот вопрос решается. Надеюсь, что в ближайшее время эта встреча состоится", - отметила Кузнецова.

О семье

В пресс-службе детского омбудсмена рассказали, что изначально семья проживала в сельской местности в частном доме, приобретенном в том числе на средства материнского капитала. "Через какое-то время они решили перебраться в Читу, где семье была предоставлена квартира, оказана помощь в благоустройстве жилья и устройстве матери на работу. Однако в ноябре 2019 года семья неожиданно пропала из поля зрения органов профилактики", - говорится в сообщении.

"Учитывая, что у четверых детей в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк, предполагаемый биологический отец не может являться их законным представителем", - уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что детский омбудсмен держит связь с уполномоченным по правам ребенка в Забайкальском крае по "выяснению всех обстоятельств произошедшего". "Конечно, необходимо выяснить, по какой причине сложилась эта ситуация - дети находились в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, с человеком, который числится в розыске. По какой причине столь длительное время на них никто не обращал внимания? Где были органы профилактики, сигнализировала ли школа, о том, что дети перестали посещать учебное заведение", - отметила Кузнецова.

Уполномоченными структурами проводятся проверки по факту обнаружения семьи, в том числе будет дана оценка действиям органов системы профилактики по оказанию социальной и иной помощи семье и защите прав несовершеннолетних, отмечается в сообщении пресс-службы.