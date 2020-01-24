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Пожар в уфимском депо произошел из-за неудовлетворительной организации работ

Ответственных лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, оштрафовали на сумму свыше 600 тыс. рублей

УФА, 24 января. /ТАСС/. Пожар в уфимском депо, в котором погибли два человека, произошел из-за неудовлетворительной организации работ. Ответственные лица оштрафованы на 600 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте государственной инспекции труда Башкирии в пятницу.

3 декабря в Орджоникидзевском районе Уфы произошел пожар в здании депо на площади 120 кв. м. В результате возгорания тепловоза двое мужчин получили ожоги свыше 90% поверхности тела, от которых впоследствии умерли.

"Установлено, что причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, а также непроведение обучения и проверки знаний по охране труда. Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 600 тыс. рублей. Материалы расследования переданы в следственные органы", - говорится в сообщении.

Погибшие работники устанавливали топливные трубки на тепловоз, которые загибали при помощи открытого пламени. Работы проводились возле топливного бака.

"Электрогазосварщик и слесарь топливной аппаратуры не знали, что за день до этого в бак залили около 2 тонн дизтоплива. Замеры газовоздушной среды на месте производства работ сделаны не были. В момент взрыва с дальнейшим воспламенением тепловоза первый пострадавший стравливал воздух, второй просто находился в непосредственной близости к топливному баку", - добавили в трудовой инспекции.

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