Пенс передал Папе Римскому приветствие Трампа

ВАТИКАН, 24 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в ходе личной беседы с Папой Римским Франциском передал понтифику приветствие президента Дональда Трампа. Об этом стало известно ТАСС из ватиканских источников после встречи Франциска в апостольской библиотеке с Пенсом, который в пятницу прибыл с визитом на Апеннины.

"Президент Трамп с теплотой вспоминает свой визит сюда", - сообщил Пенс, который также встретился с госсекретарем Ватикана (главой правительства) кардиналом Пьетро Паролином. Служба печати Святого престола не распространяет информацию о содержании бесед.

Местные наблюдатели полагают, что была затронута ситуация в Ираке. Франциск ранее неоднократно выражал пожелание посетить эту страну, некоторые даже называли возможный период поездки - середина года. Однако при нынешнем обострении обстановки, в том числе из-за напряженности между США и Ираном, перспектива папского путешествия отдаляется. В эти дни в Ираке обсуждать подготовку к поездке должен был Паролин, но и его визит отменили.

В начале октября прошлого года Папа Франциск принял госсекретаря США Майка Помпео. Несмотря на регулярность контактов, отношения Ватикана и США, как отмечают наблюдатели, находятся не на лучшем этапе. В Вашингтоне обеспокоены определенным сближением Святого престола с Китаем после заключения соглашения о назначении местных католических епископов понтификом (ранее это делалось без его одобрения). Кроме того, Ватикан придерживается очень осторожной и обдуманной позиции, не совпадающей с американской, по кризисам в Венесуэле, Сирии, на Украине. На встрече с Трампом в мае 2017 года Франциск затрагивал волнующую и близкую ему тему защиты окружающей среды. Однако через несколько месяцев американский президент объявил о выходе из Парижского соглашения по климату.

Кроме того, известно, что наиболее агрессивно настроенное в отношении нынешнего понтифика консервативное католическое крыло находится в Америке, стараясь всячески подорвать авторитет Франциска.

У Пенса в Риме запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.