{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пенс передал Папе Римскому приветствие Трампа

Вице-президент США рассказал, что американский лидер "с теплотой вспоминает свой визит в Ватикан"

ВАТИКАН, 24 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в ходе личной беседы с Папой Римским Франциском передал понтифику приветствие президента Дональда Трампа. Об этом стало известно ТАСС из ватиканских источников после встречи Франциска в апостольской библиотеке с Пенсом, который в пятницу прибыл с визитом на Апеннины.

"Президент Трамп с теплотой вспоминает свой визит сюда", - сообщил Пенс, который также встретился с госсекретарем Ватикана (главой правительства) кардиналом Пьетро Паролином. Служба печати Святого престола не распространяет информацию о содержании бесед.

Местные наблюдатели полагают, что была затронута ситуация в Ираке. Франциск ранее неоднократно выражал пожелание посетить эту страну, некоторые даже называли возможный период поездки - середина года. Однако при нынешнем обострении обстановки, в том числе из-за напряженности между США и Ираном, перспектива папского путешествия отдаляется. В эти дни в Ираке обсуждать подготовку к поездке должен был Паролин, но и его визит отменили.

В начале октября прошлого года Папа Франциск принял госсекретаря США Майка Помпео. Несмотря на регулярность контактов, отношения Ватикана и США, как отмечают наблюдатели, находятся не на лучшем этапе. В Вашингтоне обеспокоены определенным сближением Святого престола с Китаем после заключения соглашения о назначении местных католических епископов понтификом (ранее это делалось без его одобрения). Кроме того, Ватикан придерживается очень осторожной и обдуманной позиции, не совпадающей с американской, по кризисам в Венесуэле, Сирии, на Украине. На встрече с Трампом в мае 2017 года Франциск затрагивал волнующую и близкую ему тему защиты окружающей среды. Однако через несколько месяцев американский президент объявил о выходе из Парижского соглашения по климату.

Кроме того, известно, что наиболее агрессивно настроенное в отношении нынешнего понтифика консервативное католическое крыло находится в Америке, стараясь всячески подорвать авторитет Франциска.

У Пенса в Риме запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Теги
Франциск (Папа Римский)СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Кузнецова просит главу СК взять на контроль дело пропавшего в Смоленской области подростка
Об исчезновении 16-летнего подростка стало известно в апреле 2019 года. Мальчик пропал во время отдыха в лесу в компании других молодых людей, его местонахождение до сих пор не установлено
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС