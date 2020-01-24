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В Кировской области первыми участниками проекта "Земский учитель" станут 10 педагогов

В программе смогут принять участие педагоги в возрасте до 55 лет

КИРОВ, 24 января. /ТАСС/. Первыми участниками программы "Земский учитель" в Кировской области в 2020 году станут 10 педагогов, которые получат выплату в размере 1 млн рублей. Об этом рассказал журналистам в пятницу первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

"Количество участников для Кировской области пока определено [в числе] 10 человек, [они смогут] получить выплату в 1 млн рублей. [Претендентам] нужно соответствовать небольшому набору критериев, [иметь] желание поехать работать в сельскую местность", - сказал Курдюмов.

По данным министерства образования региона, в программе смогут принять участие педагоги в возрасте до 55 лет. "Победители программы будут определяться специальной комиссией путем конкурсного отбора на основании предоставленных документов. При этом будет учитываться наличие у учителя квалификационной категории, педагогического стажа более 10 лет, непрерывность работы в одной организации и иные заслуги в педагогической деятельности. По каждому из критериев начисляются баллы, по максимальной сумме которых и будет определяться победитель, получающий право на денежную компенсацию", - цитирует пресс-служба правительства министра образования региона Ольгу Рысеву.

По словам Курдюмова, с победителями конкурсного отбора будет заключен договор, по которому педагог будет обязан отработать в школе пять лет. Учителя смогут самостоятельно решать, на что потратить выплаты, но в случае досрочного увольнения им придется вернуть компенсацию в областной бюджет.

Запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города, предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. учителей. В 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.

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РоссияКировская область
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