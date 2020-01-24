Источник: суд отправил под домашний арест замглавы минздрава Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест заместителя министра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

"[Беседовский] отправлен под домашний арест", - сказал собеседник агентства.

В ноябре 2019 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца (до 27 января) заместителя главы Минздрава Ростовской области Беседовского. Он является фигурантом дела о превышении полномочий в отношении главы министерства Татьяны Быковской.

Ранее в пятницу суд отклонил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Быковской, иная мера пресечения ей не избрана, срок домашнего ареста министра также истекает 27 января.

В конце ноября Быковская задержали и отправили под домашний арест, она возглавляла министерство с 2004 года. В тот же день суд отправил под стражу ее заместителя по общим вопросам Станислава Беседовского. По версии предварительного следствия, министр вместе с Беседовским с сентября 2017 года по январь 2018-го допускала превышение должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".