Путин поднял фуражку офицера почетного караула в Вифлееме

ТАСС, 24 января. Президент России Владимир Путин во время визита в Вифлеем, который состоялся 23 января, поднял фуражку военнослужащего почетного караула и вернул ее офицеру. Кадры произошедшего опубликовало агентство Ruptly.

Российский лидер, проходя по красной ковровой дорожке вместе с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, заметил упавшую с головы одного из офицеров почетного караула фуражку. Остановившись, Путин поднял фуражку и надел ее на голову офицера.

После этого глава государства показал военнослужащему, который стоял по стойке "смирно", одобрительный жест большим пальцем руки и продолжил свой путь.