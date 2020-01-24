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Путин поднял фуражку офицера почетного караула в Вифлееме

Президент надел ее на голову офицера и показал военнослужащему одобрительный жест
' ТАСС/Ruptly'

ТАСС, 24 января. Президент России Владимир Путин во время визита в Вифлеем, который состоялся 23 января, поднял фуражку военнослужащего почетного караула и вернул ее офицеру. Кадры произошедшего опубликовало агентство Ruptly.

Российский лидер, проходя по красной ковровой дорожке вместе с палестинским коллегой Махмудом Аббасом, заметил упавшую с головы одного из офицеров почетного караула фуражку. Остановившись, Путин поднял фуражку и надел ее на голову офицера.

После этого глава государства показал военнослужащему, который стоял по стойке "смирно", одобрительный жест большим пальцем руки и продолжил свой путь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияАббас, Махмуд
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