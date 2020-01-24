В Уганде зафиксировали вспышку желтой лихорадки

ПРЕТОРИЯ, 24 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Уганды объявило в пятницу о вспышке в стране желтой лихорадки, о случаях смертельно опасного заболевания уведомлена Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщила угандийская газета The Independent.

Желтая лихорадка поражает в год до 200 тыс. человек в тропических регионах планеты. Из них гибнет около 30 тыс. заболевших. До 90% всех случаев желтой лихорадки приходится на Африку.

В северо-западных районах Мойо и Булииса, находящихся на границе с Южным Суданом, выявлены четыре человека, которые заразились желтой лихорадкой, трое из них умерли, сообщила в угандийской столице Кампале в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения страны Джейн Асенга. По ее словам, Научно-исследовательский институт вирусологии подтвердил наличие вируса желтой лихорадки в крови заболевших.

Министр сообщила, что в районы вспышки заболевания направлены группы быстрого медицинского реагирования, в ближайшие дни там начнется вакцинация населения.

Возбудителем желтой лихорадки является вирус, который переносят комары. Лекарств для ее лечения не существует, однако в 1937 году была разработана вакцина против желтой лихорадки, ее создатель американский вирусолог Макс Тейлер получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.