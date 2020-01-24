Кузнецова просит главу СК взять на контроль дело пропавшего в Смоленской области подростка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой передать в Главное следственное управление расследование дела об исчезновении 16-летнего подростка в Смоленской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте детского омбудсмена.

В сообщении отмечается, что об исчезновении мальчика стало известно в апреле 2019 года. Компания молодых людей в составе 13 человек отдыхала в лесном массиве, в какой-то момент подросток покинул место отдыха и пропал. В связи с исчезновением несовершеннолетнего местным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), местонахождение мальчика не установлено.

"Мы находимся на связи с мамой мальчика, вчера с ней состоялся телефонный разговор. Конечно, нельзя допустить, чтобы это дело было спущено на тормозах. Дети не должны пропадать бесследно. Мы обратились к руководителю Следственного комитета РФ Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой взять это дело на контроль и передать расследование в Главное следственное управление СК России", - приводятся слова детского омбудсмена.

В сообщении указывается, что мать пропавшего подростка считает, что "сроки расследования затягиваются", по ее мнению, в деле "много неясностей", есть факты, которым "не было уделено достаточного внимания" со стороны следственных органов. Она также считает, что показания свидетелей по важным обстоятельствам исчезновения ее сына "существенно расходятся". Как отмечается в пресс-релизе, Кузнецова обратилась к прокурору Смоленской области с просьбой провести проверку по доводам матери, "однако, согласно поступившему ответу, нарушений при производстве по уголовному делу не установлено".