Омбудсмен в Карелии обжаловал отказы судов рассмотреть дело о правах родителей шести детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев подал жалобу на отказ судов решать вопрос о восстановлении в правах родителей шестерых детей, переехавших из Вологодской области в Карелию. Об этом ТАСС в пятницу сообщил карельский омбудсмен.

Родителей шести несовершеннолетних детей из Вологодской области по решению Белозерского районного суда летом прошлого года ограничили в родительских правах сроком на полгода из-за антисанитарных условий проживания и асоциального образа жизни. Решение вынесли заочно, поскольку мать и отец не явились в суд, а переехали из области в один из поселков на севере Карелии, где местные власти выдали им муниципальное жилье.

"Суд [по снятию ограничения в родительских правах] планировался в Белозерском районе. Белозерский районный суд [Вологодской области] передал по территориальности дело в Костомукшский городской суд [в Карелии], который отправил дело обратно в Вологодскую область. Мы в оба суда направили жалобы на решения об отказе рассматривать дело", - сказал собеседник агентства.

Согласно закону, решение об ограничении родительских прав принимается на срок до полугода (который в данном случае уже прошел), но по истечению срока не снимается автоматически: в суд должны обратиться либо родители с ходатайством о восстановлении в правах, либо органы опеки. Последние также могут выступить за полное лишение родительских прав.

"Непринятие решения в данном случае ограничивает семью в праве получения мер социальной поддержки. Раз есть ограничение в правах, родители не являются законными представителями детей. Они не могут подписать разрешение на проведение медицинских процедур, а это создает серьезные риски", - отметил Сараев.

Несмотря на ограничение, дети продолжают жить в Карелии вместе с матерью и отцом, а не в центре помощи детям - уполномоченный по правам ребенка в Карелии поручился за них. "Служба судебных приставов не изымает детей, потому что мы каждый раз пишем прошение отсрочить исполнение решения суда. Судебные приставы нам идут навстречу, потому что и они видят, что отсутствует угроза жизни и здоровью ребенка", - резюмировал Сараев.