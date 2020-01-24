Власти Карачаево-Черкесии в 2020 году ожидают рост турпотока на 7%

ЧЕРКЕССК, 24 января. /ТАСС/. Число туристов, ежегодно посещающих Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР), неизменно растет, в регионе рассчитывают, что по итогам 2020 года туристический поток в субъекте может вырасти на 7%. Такое мнение ТАСС выразил первый замминистра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов.

"Почти по всем туристическим объектам у нас ежегодно растет посещаемость, все наши индикаторы указывают на то, что по итогам 2020 года у нас будет прирост. Мы рассчитываем, что число туристов за год увеличится где-то на 7%", - сказал собеседник агентства.

Первый замминистра также подчеркнул, что по итогам новогодних каникул число отдыхающих в КЧР выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего, по словам Селипетова, по итогам 2019 года республику посетили около 1,5 млн туристов и экскурсантов. "У нас туристический поток делится на три части. Первый - это туристы, которые живут в гостиницах, второй - автотуристы, которые приезжают из соседних регионов с палатками (их порядка 400-500 тыс. в год), а также 400-500 тыс. экскурсантов. Всего за 2019 год КЧР приняла 1,5 млн туристов и экскурсантов", - рассказал он.

Зависимость от погоды

Больше всего экскурсантов приезжают из санаториев Кавминвод, отметил Селипетов. Также, по его словам, республику посещают отдыхающие из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей. "Они приезжают с экскурсией, поднимаются на канатках, посещают храмы, они утром приезжают и вечером уезжают. Это могут быть и любители горнолыжного спорта, хотя они чаще всего остаются в гостиницах", - пояснил собеседник агентства.

Как отметил Селипетов, несмотря на отсутствие снега в горах этой зимой, туристический поток, возможно, удастся удержать за счет создания искусственного оснежения на курортах "Архыз" и "Домбай". "Пока неизвестно, по итогам зимнего горнолыжного периода, который продлится у нас до мая, удастся ли удержать или даже увеличить число туристов, ежегодно их отдыхает у нас порядка 600 тыс. человек. Несмотря на то, что каникулы прошли без снега, нам удалось создать искусственное оснежение на Домбае и Архызе", - сказал он.

А с начала мая в республике начинается пора "палаточного туризма", когда не только жители республики, но и других регионов ЮФО и СКФО приезжают с палатками в самые красивые места КЧР и живут там в течение нескольких дней. "Пора так называемого кемпинга начинается у нас с 1 мая. Если не будет проливных дождей, то мы рассчитываем принять приблизительно 50 тыс. человек в ущельях Карачаево-Черкесии. Мы зависим не только от экономической ситуации в стране, но и от погоды", - пояснил он.

Развитие туристических мест

В Карачаево-Черкесии власти стараются уделять внимание развитию не только известных на всю Россию и миру горнолыжных курортов "Архыз" и "Домбай", но и не таким известным, но не менее привлекательным природным достопримечательностям. Одним из популярнейших направлений для туристов из соседних КЧР регионов являются "Медовые водопады". Это целый туристический комплекс с рядом услуг, в том числе и с конными прогулками. По словам Селипетова, интерес туристов к этому объекту постоянно растет.

"Медовые водопады" стали более доступными, мы в конце 2018 года ввели дорогу туда. Сейчас там строится <...> придорожная инфраструктура на протяжении 7,5 км - это и дегустационные залы, и сувенирные лавки, и конные прокаты, и многое другое", - сказал Селипетов.

Число туристов в КЧР растет еще и за счет паломнического туризма. "Несмотря на то, что он не так активно развивается, мы ежегодно фиксируем увеличение числа посещающих храмы, расположенные на территории республики. У всех наших храмов примерно на 13% увеличилось число туристов по отношению к прошлому году", - отметил собеседник агентства.

Если говорить о курорте "Домбай", то в этом году региональные власти намерены продолжить работу по созданию искусственного снега. "В этом году мы впервые запустили систему искусственного оснежения, очень вовремя. В этом году продолжим работу в этом направлении, поднимем выше эту систему. Планируем построить дополнительную канатную дорогу там, что, наверное, тоже позволит увеличить число туристов", - добавил он.

Кроме того, в настоящее время идет строительство дороги на "Кислые источники" в Урупском районе республики. "Это всенародный курорт. Рассчитываем, что продолжится в этом году более активное строительство", - сказал Селипетов. Развиваются также и термальные источники "Жемчужина Кавказа", где продолжается его строительство и вводятся новые услуги. По словам собеседника агентства, количество гостиниц и количество разнообразных услуг увеличивается в поселке Архыз за счет ежегодного прироста отдыхающих.

О турпотоке в КЧР

Ранее пресс-служба главы и правительства региона сообщила, что количество туристов и экскурсантов, которые посетили Карачаево-Черкесию в период новогодних каникул, увеличилось почти на 10% по сравнению с прошлым годом и составило 130 тыс. человек. Согласно данным пресс-службы, курорт Домбай посетили около 60 тыс. гостей, такой же туристический поток был зафиксирован за период новогодних каникул на курорте Архыз. Кроме того, гости региона посетили также Тебердинский биосферный заповедник, ТК "Медовые водопады" и термальные источники "Жемчужина Кавказа". Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям и системам искусственного оснежения горнолыжный сезон на курортах региона продлится до апреля.

За 2018 год республику посетили более 1,3 млн туристов, в 2017 году этот показатель составил 1,2 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".