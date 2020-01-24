Член банды Цапков даст показания по нераскрытому с 2002 года убийству

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Осужденный на пожизненный срок заключения член банды Цапков, орудовавшей в Кущевском районе на Кубани, Владимир Алексеев даст показания о причастности членов организованной преступной группы к нераскрытому с 2002 года эпизоду убийства бывшего главы Кущевского района. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат Алексеева Павел Смирнов.

Как сообщало в 2010 году следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю, убийство Бориса Москвича, возглавлявшего Кущевский район с декабря 2000-го, было совершено 31 января 2002 года. В конце ноября 2010 года ведомство уточняло, что следователями установлена личность подозреваемого и предварительный мотив, в совершении убийства подозревается житель Кущевского района, который не был согласен с результатами выборов, по итогам которых пост главы администрации занял Москвич, на тот момент расследование дела продолжалось.

"Алексеев даст показания по убийству бывшего главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, которое было совершено в 2002 году. На сегодняшний день оно еще не раскрыто. Он готов рассказать о том, что причастность к нему имеют те же самые лица, которые состояли в банде Цапков", - сказал Смирнов.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Алексеева, признанного членом банды Цапков, к пожизненному заключению. В период с 2010 по 2019 год следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило новые уголовные дела в отношении членов банды и неустановленных лиц по фактам вымогательств, часть из них была передана в центральный аппарат СК РФ, расследование продолжается. В январе начали проводиться активные процессуальные действия с участием осужденных ранее членов банды Цапков, Алексеев дал признательные показания по фактам вымогательства и показания на соучастников.

Как сообщала в 2010 году пресс-служба администрации Краснодарского края, бывший в тот период губернатором региона Александр Ткачев в ходе сессии краевого парламента обращал внимание на то, что Следственным комитетом РФ были возобновлены десять уголовных дел о преступлениях, совершенных на Кубани в разные периоды после задержания членов банды Цапков, в том числе дело об убийстве Москвича. На сайте администрации в 2010 году сообщалось, что руководство милиции Кущевского района было отправлено в отставку, Ткачев призывал к скорейшему раскрытию убийства бывшего главы Кущевского района.

Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта, такое же наказание получили два его сообщника - Алексеев и Игорь Черных. Вячеслав Цеповяз, был приговорен к 20 годам в колонии строгого режима, в 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.