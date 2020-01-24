Студент из России рассказал об обстановке в Ухане

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Многие студенты успели уехать из города Ухань до введения карантинных мер, фактически отрезавших его от внешнего мира. Оставшиеся находятся на каникулах, продленных до особого уведомления, рассказал корреспонденту ТАСС в пятницу студент Уханьского университета Владимир.
Карантин в 11-миллионном Ухане ввели 23 января из-за вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV. Транспортное сообщение с городом полностью прекращено - закрыты вокзалы и аэропорт, не ходят паромы, жителям рекомендовано не покидать Ухань "без особых причин".
"Многие иностранные студенты успели уехать до окончательного прекращения транспортного сообщения. Теперь связываются по WeChat [китайский мессенджер], беспокоятся", - рассказал собеседник агентства. "В общем у нас все нормально", - отметил он.
По его словам, в городе не ходит общественный транспорт, закрыто метро. Отменены концерты и другие публичные мероприятия.
Wuhan Red Cross Hospital is full of patients.#coronavirus pic.twitter.com/BODkznsi5r— Harry Chen PhD (@IsChinar) January 24, 2020
Сам Владимир вместе с другими студентами, в том числе не из России, отмечает Новый год по лунному календарю. "Встречаем интернациональной компанией праздник Весны, как его называют в Китае, в студенческом общежитии. Еду заказали в ближайшем ресторанчике, ее подвез "куайди" (доставщик на скутере) к проходной университетского кампуса. Никого извне внутрь городка без пропуска не пускают", - рассказал россиянин.
Armed guards at hospitals #coronavirus #Wuhan pic.twitter.com/5KgM3lbp0A— Harry Chen PhD (@IsChinar) January 24, 2020
Пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров рассказал корреспонденту ТАСС, что представительство связалось с россиянами в Ухане, но просьб о помощи в связи со вспышкой заболевания от них не поступало. "За помощью никто не обращался, но при этом мы поддерживаем связь с российскими гражданами в Ухане и в целом в провинции Хубэй, со студентами, которые там находятся", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что посольство запросило информацию о порядке выезда из Уханя иностранцев и выясняет, есть ли инструкция китайских властей на этот счет.