{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Студент из России рассказал об обстановке в Ухане

Студент Уханьского университета Владимир сообщил, что в городе не ходит общественный транспорт и закрыто метро

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Многие студенты успели уехать из города Ухань до введения карантинных мер, фактически отрезавших его от внешнего мира. Оставшиеся находятся на каникулах, продленных до особого уведомления, рассказал корреспонденту ТАСС в пятницу студент Уханьского университета Владимир.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Карантин в 11-миллионном Ухане ввели 23 января из-за вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV. Транспортное сообщение с городом полностью прекращено - закрыты вокзалы и аэропорт, не ходят паромы, жителям рекомендовано не покидать Ухань "без особых причин".

"Многие иностранные студенты успели уехать до окончательного прекращения транспортного сообщения. Теперь связываются по WeChat [китайский мессенджер], беспокоятся", - рассказал собеседник агентства. "В общем у нас все нормально", - отметил он.

По его словам, в городе не ходит общественный транспорт, закрыто метро. Отменены концерты и другие публичные мероприятия.

Сам Владимир вместе с другими студентами, в том числе не из России, отмечает Новый год по лунному календарю. "Встречаем интернациональной компанией праздник Весны, как его называют в Китае, в студенческом общежитии. Еду заказали в ближайшем ресторанчике, ее подвез "куайди" (доставщик на скутере) к проходной университетского кампуса. Никого извне внутрь городка без пропуска не пускают", - рассказал россиянин.

Пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров рассказал корреспонденту ТАСС, что представительство связалось с россиянами в Ухане, но просьб о помощи в связи со вспышкой заболевания от них не поступало. "За помощью никто не обращался, но при этом мы поддерживаем связь с российскими гражданами в Ухане и в целом в провинции Хубэй, со студентами, которые там находятся", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что посольство запросило информацию о порядке выезда из Уханя иностранцев и выясняет, есть ли инструкция китайских властей на этот счет.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Ростуризм просит туроператоров предлагать туристам вместо Китая более безопасные страны
Также ведомство "настоятельно рекомендует" туристам учитывать сложившуюся ситуацию при планировании путешествия и при принятии решения о поездке в Китай
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС