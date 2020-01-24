Студент из России рассказал об обстановке в Ухане

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Многие студенты успели уехать из города Ухань до введения карантинных мер, фактически отрезавших его от внешнего мира. Оставшиеся находятся на каникулах, продленных до особого уведомления, рассказал корреспонденту ТАСС в пятницу студент Уханьского университета Владимир.

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Карантин в 11-миллионном Ухане ввели 23 января из-за вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV. Транспортное сообщение с городом полностью прекращено - закрыты вокзалы и аэропорт, не ходят паромы, жителям рекомендовано не покидать Ухань "без особых причин".

"Многие иностранные студенты успели уехать до окончательного прекращения транспортного сообщения. Теперь связываются по WeChat [китайский мессенджер], беспокоятся", - рассказал собеседник агентства. "В общем у нас все нормально", - отметил он.

По его словам, в городе не ходит общественный транспорт, закрыто метро. Отменены концерты и другие публичные мероприятия.