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Полицейским Москвы и Петербурга повысят зарплату

Правительство установило надбавку за сложность в размере 100% от оклада
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Правительство РФ установило надбавку за сложность в размере 100% от оклада сотрудникам ряда подразделений органов внутренних дел, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Подписанными постановлениями принято решение установить таким категориям военнослужащих и сотрудников, проходящих военную службу в воинских частях и подразделениях, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100% соответствующего месячного оклада", - говорится в сообщении.

В правительстве указали, что российским законодательством "предусмотрена возможность установления сотрудникам органов внутренних дел, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в войсках Росгвардии, и лицам, проходящим службу в войсках Росгвардии и имеющим специальные звания полиции, дополнительных выплат и надбавок в зависимости от сложности, объема и важности выполняемых задач". "Сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и сотрудники Росгвардии в том числе обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Постановлениями устанавливается, что порядок выплаты таких надбавок для сотрудников органов внутренних дел будет определяться министром внутренних дел, а для военнослужащих и сотрудников Росгвардии - директором этого ведомства - главнокомандующим войсками национальной гвардии.

"Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка", - резюмировали в кабмине.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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