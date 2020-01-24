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Антонов открыл в Вашингтоне выставку в память о жертвах Холокоста

Это событие стало частью российских мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов открыл в пятницу в Российском культурном центре в Вашингтоне выставку в память о жертвах Холокоста.

Как отметил дипломат, это событие стало частью российских мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, учрежденному Генассамблеей ООН. Он приходится на 27 января.

"Это наша история, как бы здесь, в Вашингтоне, в США, некоторые так называемые экспертные круги и даже ряд музеев ни пытались ее исказить и переврать <...> Мы продолжим рассказывать американцам правду о Великой Отечественной войне", - подчеркнул Антонов.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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