Антонов открыл в Вашингтоне выставку в память о жертвах Холокоста

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов открыл в пятницу в Российском культурном центре в Вашингтоне выставку в память о жертвах Холокоста.

Как отметил дипломат, это событие стало частью российских мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, учрежденному Генассамблеей ООН. Он приходится на 27 января.

"Это наша история, как бы здесь, в Вашингтоне, в США, некоторые так называемые экспертные круги и даже ряд музеев ни пытались ее исказить и переврать <...> Мы продолжим рассказывать американцам правду о Великой Отечественной войне", - подчеркнул Антонов.