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"Аэрофлот" инициирует изменение технологии обработки переносок с питомцами

Ранее сообщалось о гибели двух котов из-за полученных серьезных травм при перевозке
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует выступить инициатором пересмотра технологий обработки багажа хендлиговыми компаниями и, в частности, переносок с питомцами во всех российских аэропортах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Заявление прозвучало на фоне сообщения издания Baza о гибели двух котов из-за полученных серьезных травм при перевозке и получение обморожения третьим котом. По данным издания, пассажир Максим Чумаченко летел "Аэрофлотом" из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево. Он вез с собой трех котов породы американский колор-пойнт. Чумаченко рассказал зданию Baza, что при пересадке в Шереметьево и получении багажа, он сначала долго не мог дождаться переносок, а когда их получил - оказалось, что обе сломаны.

"Инцидент находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хэндлинг", осуществляющей обработку багажа всех рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. В настоящее время сотрудники "Шереметьево Хендлинг" ведут переговоры с хозяином питомцев. Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности. Мы намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хэндлинговыми структурами во всех российских аэропортах", - сказали в компании.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Шереметьево, там обещали предоставить комментарий позднее.

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