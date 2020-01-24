СК проверит информацию о неоказании медпомощи 95-летнему ветерану в Курске

КУРСК, 24 января. /ТАСС/. Следователи организовали проверку информации о неоказании 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны необходимой медицинской помощи в одной из городских больниц Курска. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Распространена информация о том, что в одну из больниц города Курска поступила ветеран Великой Отечественной войны 1925 года рождения с разрывом кисты левой почки, однако ее положили в коридоре больницы, отказывают в оперативном обследовании. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - сказали в пресс-службе.

Как отметила в пятницу в ходе совещания замгубернатора региона Ирина Хмелевская, аналогичное обращение по поводу пребывания ветерана в коридоре больницы поступило и в администрацию Курской области. По словам главного врача медучреждения Андрея Мильцына, пациентку уже перевели в палату.

"Будем принимать кадровые решения. Больной будет проведено полное обследование", - добавил главврач.