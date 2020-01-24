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Китайская вирусная пневмония
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Ростуризм просит туроператоров предлагать туристам вместо Китая более безопасные страны

Также ведомство "настоятельно рекомендует" туристам учитывать сложившуюся ситуацию при планировании путешествия и при принятии решения о поездке в Китай

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ростуризм просит туроператоров предлагать российским туристам вместо Китая более благополучные в эпидемиологическом отношении страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ростуризма.

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"Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в КНР, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны", - отметили в Ростуризме.

Также Ростуризм "настоятельно рекомендует" туристам учитывать сложившуюся ситуацию при планировании путешествия и при принятии решения о поездке в Китай.

Первые случаи заболевания неизвестным ранее коронавирусом 2019-nCoV произошли в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Согласно последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает вирус, умерли 26 человек, а общее количество случаев заражения в стране достигло 900 человек.

Кроме того, зафиксированы случаи заражения за пределами Китая: в Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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