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Китайская вирусная пневмония

СМИ: в Китае пневмонией нового типа заболели уже 900 человек

К настоящему времени умерли 26 человек
Описание
© cnsphoto via REUTERS

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 900. В Пекине диагноз подтвержден у 36 человек, сообщает информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.

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Ранее сообщалось о 877 инфицированных. К настоящему времени умерли 26 человек. В настоящее время во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района, диагностированы случаи заболевания. Для контроля над распространением заболевания транспортное сообщение приостановлено в 13 городах КНР.

В связи с распространением вируса высший уровень реагирования объявлен в Пекине (население около 22 млн человек), Шанхае (число жителей превышает 24 млн), а также во всей провинции Хубэй (население около 59,2 млн человек), где находится город Ухань, в котором произошла вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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