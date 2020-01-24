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ВЦИОМ: рейтинги Путина выросли после его послания Федеральному собранию

Уровень одобрения деятельности президента достиг 65,4%, а о своем доверии ему заявили 71,5% россиян
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Рейтинги президента РФ Владимира Путина выросли после оглашения послания Федеральному собранию: уровень одобрения деятельности главы государства достиг 65,4%, а о своем доверии ему заявили 71,5% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Начиная с 15 января, когда президент выступил с резонансным посланием Федеральному собранию, рейтинг оценки его работы и доверия стал расти, прибавив в недельном исчислении от 2,5 (доверие) до трех (оценка работы) процентов и выйдя тем самым на трехмесячный максимум", - сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, слова которого приводятся на сайте организации.

В частности, отмечается, что на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,5% респондентов, председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому - 36,4%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову- 33,2%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 27,1% опрошенных. Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 32,6%, КПРФ - 15,1%, ЛДПР - 12,5%, "Справедливой России" - 6,1%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОпросы общественного мненияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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