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Китайская вирусная пневмония

CBS: в США подтвердили второй случай заболевания пневмонией нового типа

Заболевшей оказалась 60-летняя женщина, которая в конце декабря отправилась в Ухань

ТАСС, 24 января. Второй случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, подтвержден в США в Чикаго. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CBS.

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По данным департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс, заболевшей оказалась 60-летняя женщина, которая в конце декабря 2019 года отправилась в Ухань, где была зарегистрирована вспышка коронавируса нового типа. Пациентка вернулась в Чикаго 13 января. Информации о симптомах заболевшей женщины не приводится.

21 января агентство Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США информировало, что новый тип коронавируса впервые диагностирован у человека, прибывшего из КНР в Сиэтл.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
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