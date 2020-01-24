CBS: в США подтвердили второй случай заболевания пневмонией нового типа

ТАСС, 24 января. Второй случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, подтвержден в США в Чикаго. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CBS .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По данным департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс, заболевшей оказалась 60-летняя женщина, которая в конце декабря 2019 года отправилась в Ухань, где была зарегистрирована вспышка коронавируса нового типа. Пациентка вернулась в Чикаго 13 января. Информации о симптомах заболевшей женщины не приводится.

21 января агентство Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США информировало, что новый тип коронавируса впервые диагностирован у человека, прибывшего из КНР в Сиэтл.