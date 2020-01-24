Пассажирам-медикам предложили оказывать первую помощь в поездах

МОСКВА, 24 января./ТАСС/. Медицинские работники при покупке билета на поезд смогут заявить о готовности оказать пассажирам первую помощь. Если нововведение будет эффективным, в перспективе может появиться специальная программа лояльности для медиков, сообщили в пресс-службе РЖД.

"Медицинские работники, путешествующие поездами дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), могут выразить готовность оказать первую медицинскую помощь другим пассажирам в случае экстренной необходимости, - говорится в сообщении холдинга. - Если данное нововведение покажет свою эффективность, АО "ФПК" рассмотрит возможность создания специальной программы лояльности для медицинских работников".

В РЖД пояснили, что при покупке билетов через сайт медработникам необходимо поставить специальные отметки рядом с полем "Я - медицинский работник. При необходимости готов оказать первую помощь в поезде". Все желающие также могут сообщить о наличии медицинского образования при покупке билета в кассе.

Таким образом, пассажиры с медобразованием смогут помогать работникам поездных бригад, которые проходят обязательное обучение для оказания первой доврачебной помощи. "В случае экстренной необходимости сотрудники поездной бригады обратятся к пассажиру, сделавшему соответствующую отметку, однако принимать решение об оказании первой помощи в каждом конкретном случае медицинский работник будет самостоятельно", - отметили в холдинге.

При этом в РЖД напомнили, что все вагоны пассажирских поездов дальнего следования ФПК оснащены медицинскими укладками, в которые входят жгут, бинты, шины, мешок для проведения искусственного дыхания и т. п. "Если кому-то из пассажиров стало плохо, для него организовывается эстафетное медицинское сопровождение до пункта назначения. Также он может быть направлен в больницу как в пункте назначения, так и на ближайшей станции", - уточнили в холдинге.