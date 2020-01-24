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Сообщения об угрозах взрывов в школах Волгограда оказались ложными

Сообщения о "минировании" пришли на электронные почты гимназии №17 и средней школы №102 утром 24 января, педагоги и ученики покинули здания учебных заведений

ВОЛГОГРАД, 24 января. /ТАСС/. Сообщения, поступившие от анонимных абонентов о минировании двух школ в Волгограде, не подтвердились. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель администрации региона.

"Проверки в гимназии №17 и средней школе №102 закончены, сообщения ложные", - сказал представитель обладминистрации.

Ранее в пятницу источник в силовых структурах города сообщил ТАСС о том, что две школы Волгограда эвакуировали из-за анонимных сообщений о минировании. Позднее эту информацию ТАСС подтвердил представитель администрации Волгоградской области, уточнив что сообщения пришли на электронную почту. Педагоги и ученики покинули здания школ, информация была передана в экстренные службы.

17 января такие же сообщения поступали в четыре школы Волгограда, прошла эвакуация, после обследования зданий правоохранительные органы выяснили, что сообщения были ложными.

Теги
РоссияВолгоградская область
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