{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В некоторых регионах на Юге России ожидается потепление

При этом в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии синоптики, наоборот, прогнозируют усиление ветра с порывами до 20-25 м/с, дождь и снег

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Погода на Юге России, где в последние дни наблюдалось похолодание, уже в предстоящие выходные дни начнет налаживаться, но потеплеет не во всех регионах, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Европейская Россия пережила вторжение холодного воздуха, которое привело к ухудшению погоды и на севере, и в центре, и даже на юге страны. В связи с приходом очередной волны тепла погода на юге уже на выходных будет налаживаться, но не во всех регионах", - сказал он.

В Ставропольском крае, где движение транспорта было серьезно осложнено из-за метелей, а порывами ветра сломало несколько деревьев, а также в Нальчике, потеплеет до 3-6 градусов. На фоне повышения атмосферного давления в Ялте прогнозируется солнце и до 10 тепла, в Симферополе - до 6 тепла, в Севастополе - 6-8 градусов. В Сочи 2-4 градуса тепла, временами дождь, в горах - со снегом.

По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, погода на выходных будет вполне комфортной для этого времени года в связи с потеплением до 3-8 градусов, на юге края - до 10 градусов. По ночам столбик термометра не будет опускаться ниже 0-5 тепла. Возможны кратковременные дожди, связанные с прохождением вторичных атмосферных фронтов. В субботу на Кубани усилится юго-западный и западный ветер - до 12-17 м/с, отдельные порывы - до 20 м/с, но в воскресенье он начнет стихать, рассказал ТАСС руководитель центра Юрий Ткаченко.

Снегопад на "Красной Поляне"

Снегопады, которые начались на курорте "Красная Поляна" в конце прошедшей недели, привели к росту турпотока в местные отели.

"Крупные хлопья снега украсили курорт "Красная Поляна", а в отелях увеличилось количество бронирований на предстоящий уикенд: желающих попасть в настоящую зимнюю сказку увеличилось на 7% только за первую половину дня", - сообщили в пресс-службе курорта, пояснив, что в связи с этим принято решение порадовать гостей вечерним шоу "Вальс ратраков". С четверга по воскресенье все желающие бесплатно смогут наблюдать музыкально-световое представление - парад снегоуплотнительных машин.

Однако несмотря на уплотнение снежного покрова, дневное и вечернее катание открыто только на высоте от 1460 до 960 м над уровнем моря. Это связано с сохранением лавиноопасности в горах Сочи.

В связи с обильно выпавшим снегом на федеральных дорогах Сочи круглосуточно дежурят 85 единиц снегоуборочной и специальной техники, уточнили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

Регионы, находящиеся во власти непогоды

В ближайшие сутки в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии прогнозируются усиление ветра с порывами до 20-25 м/с, дождь и снег. В связи с этим энергетики "Россети Юг" перешли к работе в режиме повышенной готовности, сообщается на сайте компании. Оперативно-ремонтные бригады готовы приступить к восстановительным работам.

"Сегодня ночью и завтра днем по Волгоградской области и в Волгограде будет облачно с прояснениями, ожидается снег, мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, метель. В Волгоградской области температура воздуха ночью - 3-8 градусов мороза, при прояснениях - до 13 мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Волгограде температура воздуха ночью - 5-7 градусов мороза, днем около нуля", - сообщила представитель Волгоградского гидрометцентра.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьКабардино-БалкарияКалмыкияКрымСтавропольский крайАстраханская областьВолгоградская область
Реклама на ТАСС
На президента Бразилии могут подать в суд за слова об "эволюции индейцев"
Ранее Жаир Болсонару заявил, что "индейцы все больше становятся людьми"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС