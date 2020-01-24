В некоторых регионах на Юге России ожидается потепление

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Погода на Юге России, где в последние дни наблюдалось похолодание, уже в предстоящие выходные дни начнет налаживаться, но потеплеет не во всех регионах, сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Европейская Россия пережила вторжение холодного воздуха, которое привело к ухудшению погоды и на севере, и в центре, и даже на юге страны. В связи с приходом очередной волны тепла погода на юге уже на выходных будет налаживаться, но не во всех регионах", - сказал он.

В Ставропольском крае, где движение транспорта было серьезно осложнено из-за метелей, а порывами ветра сломало несколько деревьев, а также в Нальчике, потеплеет до 3-6 градусов. На фоне повышения атмосферного давления в Ялте прогнозируется солнце и до 10 тепла, в Симферополе - до 6 тепла, в Севастополе - 6-8 градусов. В Сочи 2-4 градуса тепла, временами дождь, в горах - со снегом.

По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, погода на выходных будет вполне комфортной для этого времени года в связи с потеплением до 3-8 градусов, на юге края - до 10 градусов. По ночам столбик термометра не будет опускаться ниже 0-5 тепла. Возможны кратковременные дожди, связанные с прохождением вторичных атмосферных фронтов. В субботу на Кубани усилится юго-западный и западный ветер - до 12-17 м/с, отдельные порывы - до 20 м/с, но в воскресенье он начнет стихать, рассказал ТАСС руководитель центра Юрий Ткаченко.

Снегопад на "Красной Поляне"

Снегопады, которые начались на курорте "Красная Поляна" в конце прошедшей недели, привели к росту турпотока в местные отели.

"Крупные хлопья снега украсили курорт "Красная Поляна", а в отелях увеличилось количество бронирований на предстоящий уикенд: желающих попасть в настоящую зимнюю сказку увеличилось на 7% только за первую половину дня", - сообщили в пресс-службе курорта, пояснив, что в связи с этим принято решение порадовать гостей вечерним шоу "Вальс ратраков". С четверга по воскресенье все желающие бесплатно смогут наблюдать музыкально-световое представление - парад снегоуплотнительных машин.

Однако несмотря на уплотнение снежного покрова, дневное и вечернее катание открыто только на высоте от 1460 до 960 м над уровнем моря. Это связано с сохранением лавиноопасности в горах Сочи.

В связи с обильно выпавшим снегом на федеральных дорогах Сочи круглосуточно дежурят 85 единиц снегоуборочной и специальной техники, уточнили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

Регионы, находящиеся во власти непогоды

В ближайшие сутки в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии прогнозируются усиление ветра с порывами до 20-25 м/с, дождь и снег. В связи с этим энергетики "Россети Юг" перешли к работе в режиме повышенной готовности, сообщается на сайте компании. Оперативно-ремонтные бригады готовы приступить к восстановительным работам.

"Сегодня ночью и завтра днем по Волгоградской области и в Волгограде будет облачно с прояснениями, ожидается снег, мокрый снег. Утром и днем в отдельных районах туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, метель. В Волгоградской области температура воздуха ночью - 3-8 градусов мороза, при прояснениях - до 13 мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Волгограде температура воздуха ночью - 5-7 градусов мороза, днем около нуля", - сообщила представитель Волгоградского гидрометцентра.