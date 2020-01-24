В КЧР отремонтируют восемь школ для приведения в соответствие с требованиями безопасности

ЧЕРКЕССК, 24 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) проведут капитальный ремонт в восьми школах республики для приведения их состояния в соответствие с эпидемиологическими, противопожарными требованиями и требованиями безопасности. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В текущем году в восьми образовательных организациях Карачаево-Черкесии пройдут строительные работы в целях приведения их материально-технического состояния в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормативами", - говорится в сообщении. Согласно программе, капитальный ремонт проведут в школе станицы Исправная Зеленчукского района, в школе-интернате города Черкесска, в ауле Псыж, где отремонтируют аварийное здание гимназии №1.

"Кроме того, в пяти школах Карачаево-Черкесии будут построены котельные. Это в таких населенных пунктах, как село Бескес, село Курджиново Урупского района, станица Исправная, село Нижняя Ермоловка и станица Кардоникская Зеленчукского района", - добавила собеседница агентства.

Ремонтные и строительные работы будут проводиться в рамках федеральной программы "Капитальный ремонт общеобразовательных организаций". В 2021 году по программе отремонтируют еще две школы.