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Китайская вирусная пневмония
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Ростуризм: отказавшиеся от туров в Китай россияне могут требовать полного возврата средств

Ведомство также рекомендовало российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай
Описание
© REUTERS/Dinuka Liyanawatte

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Ростуризм рекомендует российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай до нормализации ситуации со вспышкой в стране коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

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Ростуризм сообщает "о наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что ситуация с коронавирусом в Китае несет угрозу жизни и здоровью российских граждан, находящихся в Китае". "Российским туроператорам, турагентам: приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране", - говорится в сообщении.

Ведомство также рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

При этом отказавшиеся от туров в КНР россияне, согласно российскому законодательству, могут требовать полного возврата средств. Российские туроператоры и турагенты должны в обязательном порядке информировать российских туристов о текущей эпидемиологической обстановке в стране, порядке изменения места отдыха.

"В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств. <...> При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта", - подчеркнули в Ростуризме.

Также в ведомстве сообщили об открытии горячей линии для туристов. "Ростуризм продолжает следить за сложившейся ситуацией, находится в постоянном контакте с Роспотребнадзором, и при поступлении дополнительной информации от данного ведомства оперативно доведет ее до туроператоров, турагентов и туристов", - заключили в ведомстве.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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