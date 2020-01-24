Начальником ЦПЭ МВД Ингушетии назначили родного брата убитого в Москве Эльджаркиева

МАГАС, 24 января. /ТАСС/. Должность начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии после убийства в Москве предыдущего руководителя структуры Ибрагима Эльджаркиева занял его родной брат, сообщил ТАСС информированный источник в правоохранительных органах региона.

"Ислам Эльджаркиев, родной младший брат бывшего начальника ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сегодня был назначен руководителем ЦПЭ. Во время коллегии МВД, прошедшей в Магасе, он был официально представлен коллективу в новой должности", - сказал источник.

Как уточнил собеседник агентства, до этого назначения Ислам Эльджаркиев занимал должность начальника отдела собственной безопасности МВД по региону.

Ранее со ссылкой на источник ТАСС сообщал, что должность исполняющего обязанности начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии после убийства в Москве Ибрагима Эльджаркиева занял экс-начальник ЦПЭ ГУ МВД РФ по СКФО полковник полиции Эдуард Рыбинцев.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были застрелены 2 ноября в Москве. По данным источника в правоохранительных органах, убийца выстрелил в погибших около десяти раз и скрылся на автомобиле. Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы. В январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение - его машину обстреляли, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. По подозрению в совершении этого преступления 7 декабря Басманный суд арестовал бизнесмена Хасана Полонкоева и двух его родственников. После этого были помещены под стражу еще четыре человека. Все они не признают свою вину.

Ранее источник ТАСС сообщил, что следователи установили 40 человек в рамках расследования уголовного дела о покушении на Эльджаркиева, а также по делу о его убийстве. Кроме двенадцати арестованных Басманным судом и заочно арестованного Курейша Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Эльджаркиева и его брата. 12 января 2020 года Следственный комитет РФ установил, что мотивом убийства Эльджаркиева стала его служебная деятельность.