Пострадавший при ЧП на заводе комбикорма под Белгородом умер в больнице

ТАСС, 24 января. Один из четырех пострадавших при ЧП на комбикормовом заводе холдинга "Агро-Белогорье" умер в больнице, сообщил в пятницу ТАСС представитель администрации Белгородской области Сергей Лукинов.

Хлопок пылевоздушной смеси произошел на заводе Новоборисовского хлебоприемного предприятия группы компаний "Агро-Белогорье" в селе Беленьком Белгородской области вечером 11 января. В результате ЧП четыре работника завода получили ожоги.

Двоих перевели из Борисовской районной больницы в ожоговый центр в Белгороде и затем отправили на лечение в Москву, в институт имени Вишневского. Одной из версий ЧП было нарушение техники безопасности при производстве работ.

"Самый "тяжелый" пострадавший, у которого было 95% ожогов тела, скончался сегодня в больнице. Еще двое пострадавших находятся на лечении в Москве. А один остается на лечении в нашей областной клинической больнице", - сказал Лукинов.

Как сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК по Белгородской области, следователи не нашли нарушений по ст.143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда") и по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности"). "Дознание по ч. 1 ст.219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности") проводят органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.