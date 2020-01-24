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В Ингушетии в 2019 году число разбойных нападений снизилось на 50%

В прошлом году в регионе также обнаружили и уничтожили более 40 схронов оружия, боеприпасов и взрывных устройств, задержали 30 и ликвидировали двух боевиков незаконных вооруженных формирований

МАГАС, 24 января. /ТАСС/. Количество разбойных нападений в Ингушетии в 2019 году удалось снизить на 50%. Также уменьшилось число грабежей, краж и угонов машин, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ по региону.

"В 2019 году велась работа по 1800 преступлениям, и хотя это на 9% больше показателей предыдущего года, речь идет о большем числе выявленных преступных деяний. Благодаря слаженным действиям ингушской полиции, разбойных нападений стало на 50% меньше, а грабежей - на 20%. Снизилось на 17% число краж, а угонов машин стало меньше на 46%", - передает пресс-служба слова министра внутренних дел по региону генерал-майора полиции Михаила Коробкина на расширенном заседании коллегии МВД РФ по Ингушетии в пятницу.

Как сообщается, в регионе повысилась раскрываемость убийств, разбойных нападений и грабежей. Также активно велась работа по уничтожению схронов боеприпасов.

"В ключевом вопросе борьбы с терроризмом министерство внутренних дел совместно с органами Федеральной службы безопасности и Росгвардией действовали активно и решительно. Обнаружено и уничтожено более 40 схронов оружия, боеприпасов и взрывных устройств, задержаны 30 и ликвидированы два боевика незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

На расширенном заседании коллегии глава региона Махмуд-Али Калиматов заявил, что уровень преступности в Ингушетии в несколько ниже, чем в среднем в регионах СКФО и страны в целом.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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