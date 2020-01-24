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Число погибших в ДТП на территории России снизилось на 26% за последние пять лет

Первый замминистра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что к 2024 году по стране смертность в результате ДТП не должна превышать четыре человека на 100 тыс. населения.

САРАТОВ, 24 января. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП за последние пять лет в России снизилось на 26% благодаря принятым комплексным мерам по обеспечению безопасности на дорогах. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой на церемонии вручения патрульных автомобилей сотрудникам Госавтоинспекции в Саратове в пятницу.

"За пять последних лет на территории РФ благодаря комплексу мер, принимаемых по правоохранительной направленности, дорожной отрасли, профилактике среди участников дорожного движения, мы зафиксировали 26-процентное снижение погибших в результате ДТП. Этот показатель на территории Саратовской области составляет 13%", - сказал он.

Горовой добавил, что к 2024 году в целом по стране смертность в результате ДТП не должна превышать четыре человека на 100 тыс. населения. "Это очень серьезная задача, требующая комплексного подхода, в решении этих задач принимают участие органы власти области. До 2024 года все дороги регионального и муниципального уровня должны быть приведены в соответствие с требованиями не менее чем на 50%", - уточнил он.

По его словам, будет улучшаться материально-техническое оснащение подразделений дорожно-патрульной службы. "Министром внутренних дел на прошлой неделе принято решение о снятии ограничений возможности комплектования подразделений Госавтоинспекции в целом по стране. Мы должны подойти очень ответственно и качественно к подбору людей, которые способны выполнять поставленные задачи", - отметил он.

Горовой вручил ключи от 62 автомобилей дорожно-патрульной службы инспекторскому составу. "К 2024 году весь транспортный парк Госавтоинспекции будет обновлен. Это транспорт с повышенными динамико-техническими характеристиками, большим набором электронного оборудования, двумя аккумуляторами, повышенной мощности генераторами, способными обеспечивать длительный период работы всего оборудования, установленного в транспортном средстве", - заявил он.

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