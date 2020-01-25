Авиакомпании рассказали о правилах использования Bluetooth-наушников в самолетах

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Авиакомпании чутко реагируют на технические новинки: за несколько последних лет несколько компаний ограничили провоз внешних аккумуляторов (power bank) в ручной клади. В России почти полгода действовал запрет на использование Galaxy Note 7 во время полета, который ввели после нескольких случаев возгорания. В США и на Шри-Ланке под запрет поппал провоз MacBook Pro, произведенных с сентября 2015 по февраль 2017 года.

Носимые гаджеты, например, умные часы или беспроводные наушники набирают все большую популярность. Корреспондент ТАСС разобрался, можно ли использовать беспроводные наушники во время полета.

Запрет на использование электронных устройств при взлете и посадке в России действовал до 2016 года. Первой из российских авиакомпаний об отмене этого запрета заявил "Аэрофлот": пассажирам разрешалось перевести телефон в авиарежим во время полета, не выключая его. Другие авиакомпании не торопились снимать ограничение, ссылаясь на то, что при включенном устройстве пассажир может использовать наушники, а при взлете и посадке нужно слышать указания экипажа. Через несколько месяцев запрет сняла S7. В авиакомпании "Россия" в 2016 году сообщали, что использовать мобильные устройства на борту можно "с выключенной функцией Wi-Fi и Bluetooth".

Сейчас позиция многих авиакомпаний не изменилась: наушники, проводные или беспроводные, нельзя использовать во время взлетов и посадок.

"Airpods, Bluetooth-наушники не запрещены. Они запрещены в критических фазах полета: во время взлета (набора высоты), во время руления воздушного судна и при снижении. Почему? Нам необходимо внимание пассажиров, чтобы они слышали всю информацию, которую им будет давать экипаж по громкой связи. В горизонтальном полете [использование наушников - прим. ТАСС] не запрещено", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Якутии".

Как пояснили в "Ираэро", "пользоваться Bluetooth-гарнитурами и другими устройствами разрешено во время полета, а вот во время взлета и посадки запрещено". Там отметили, что такое указание есть даже в эксплуатационной документации самолетов.

В "Победе", S7 и "Ютэйр", Nordwind и Pegas рассказали, что запрета на использование любых наушников на любом этапе полета нет. "Победа", как и все современные авиакомпании, разрешает своим клиентам пользоваться любыми, в том числе и Bluetooth, наушниками на своих рейсах, в том числе во время взлетов и посадок", - сообщили в пресс-службе "Победы".

В "России" на запрос не ответили. В "Аэрофлоте" ТАСС сообщили, что использовать беспроводные наушники можно на всех типах самолетов, кроме SSJ-100. "Электронные устройства с функцией обмена данными по Bluetooth, в том числе наушники, можно использовать на борту (Boeing 737/777, Airbus A320/A321/A330) с включенной функцией Bluetooth в полете, кроме этапов руления, взлета, набора высоты, а также снижения и посадки воздушного судна. На борту SSJ-100 использование электронных устройств с включенной функцией Bluetooth запрещено на протяжении всего полета", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как рассказали ТАСС в "Гражданских самолетах Сухого" (производят SSJ-100) такая опция на самолетах будет доступна уже скоро. "Такая опция, как использование переносных электронных устройств пассажиров с включенными протоколами Wi-Fi и Bluetooth на круизной фазе полета, будет подтверждена после проведения инженерного анализа и согласования изменения с органами гражданской авиации РФ. В соответствии с недавно поступившими запросами от некоторых авиакомпаний-эксплуатантов SSJ-100 в ГСС начат процесс реализации таких мероприятий", - сообщили на предприятии