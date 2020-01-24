Источник: эвакуация российских туристов из Китая пока не обсуждалась

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Эвакуация российских туристов из КНР из-за вспышки нового типа коронавируса пока не обсуждалась. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Ростуризму.

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"Эвакуация пока не обсуждалась, возвращение будет плановое", - сказал собеседник агентства.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам - приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации. При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств, сообщили в Ростуризме.

Кроме того, Ростуризм рекомендовал российским туристам, уже находящимся в Китае, в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Роспотребнадзора, а также не покидать территории гостиниц (за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта).

Самым популярным китайским направлением у российских организованных туристов является остров Хайнань, где случаи заражения новым типом коронавируса пока не зафиксированы. По результатам девяти месяцев 2019 года Китай занимал четвертое место по популярности у российских организованных туристов, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.