Во Франции подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

ТАСС, 24 января. Два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, подтверждены во французской столице Париже, а также в городе Бордо (департамент Жиронда). Как сообщает радиостанция France Info , об этом заявила в пятницу министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Комментируя случай заболевания новым типом пневмонии, зарегистрированный в Бордо, Бюзен отметила, что "пациент в возрасте 48 лет вернулся из Китая проездом через город Ухань". Зараженный находился в контакте с 12 людьми, добавила глава французского Минздрава.

Министр социальных дел и здравоохранения Франции отметила, что это первые случаи выявления вируса на территории Европы.

Ранее организация SOS Medecins информировала, что врачи французского города Бордо поместили на обследование в больницу человека с симптомами заражения коронавирусом 2019-nCoV. Во время осмотра мужчина подтвердил, что недавно путешествовал и прибыл во Францию из КНР через Нидерланды. Он также утвердительно ответил на вопрос, "посещал ли он в последнее время китайский город Ухань или контактировал с теми, кто там был".

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре, Таиланде и Японии. По последним данным, в Китае пневмонией нового типа заболели 900 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Новость обновлена (22:56 мск) - меняется источник, приводятся подробности