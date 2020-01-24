В АТОР сообщили, что в Китае находятся около 6-7 тыс. туристов из России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Порядка 6-7 тыс. российских туристов находятся в Китае в настоящее время. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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"Понятно, что большая часть туристов все-таки на Хайнане - оценочно, это между пятью и шестью тысячами. Еще, по предварительной оценке, около тысячи находится на континентальной части Китая - скорее всего в районе Пекина, скорее всего это экскурсионные туры. При этом часть этих туров, оценочно, около 30% - это самостоятельные туристы, то есть не клиенты турфирм. Всего примерно около шести-семи тысяч туристов", - сообщила Ломидзе.

При этом на Хайнане в основном находятся организованные туристы.

По словам Ломидзе, находящиеся в Китае россияне могут быть вывезены штатно, на запланированных рейсах. "Понадобится ли сокращение программы и срочный вывоз всех, кто там находится, прерывание досрочное отдыха - пока непонятно, это зависит от решения Ростуризма, я думаю, что завтра это станет ясно", - отметила она.

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай в связи с существующей опасностью заражения новым коронавирусом.