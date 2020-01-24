Франция планирует вывезти своих граждан из Уханя

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции готовит операцию по эвакуации соотечественников из китайского города Уханя после введения карантинных мер, фактически отрезавших его от внешнего мира. Об этом заявил глава французского дипведомства Жан-Ив Ле Дриан.

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"Генеральное консульство Франции в Ухане проинформировало граждан страны о том, что планирует в сотрудничестве с местными властями организовать автобусное сообщение с целью предоставить возможность французским гражданам, которые этого хотят, и их супругам и детям покинуть город", - цитирует его в пятницу вечером МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что 23 января начал работу специальный кризисный центр, который контактирует со всеми дипломатическими представительствами Франции в Китае. В связи с этим была открыта горячая телефонная линия.

Ранее французский министр социальных дел и здравоохранения Аньес Бюзен заявила, что два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, выявленным в Китае, подтверждены в Париже, а также в городе Бордо (департамент Жиронда). Она допустила, что реальное число зараженных во Франции может быть больше, однако власти делают все, чтобы ограничить распространение вируса.