Роспотребнадзор поручил оказывать содействие туристам из-за ситуации в КНР

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор поручил территориальным органам оказывать содействие потребителям туристических услуг в случае нарушения их прав из-за ситуации с распространением нового коронавируса (2019-nCoV) в Китае. Об этом говорится в субботу на сайте службы.

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"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать потребителей туристских услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что согласно действующему законодательству потребитель может обратиться в суд для расторжения договора о реализации туристических услуг. В этом случае до начала путешествия клиенту возвращаются денежные средства в полном объеме, а после - пропорционально стоимости не оказанных туристу услуг.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам - приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации. При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств, сообщили в Ростуризме.

Кроме того, Ростуризм рекомендовал российским туристам, уже находящимся в Китае, в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Роспотребнадзора, а также не покидать территории гостиниц (за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта).