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В Японии в ближайшие 30 лет ждут цунами высотой от трех до 10 м

По данным сейсмологов, волна появится из-за землетрясения вдоль разлома Нанкай в Тихом океане
Описание
© AP Photo/Gillian Flaccus

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Специалисты комитета по исследованию землетрясений при правительстве Японии пришли к выводу, что мощное землетрясение вдоль разлома Нанкай в Тихом океане, которое может произойти в ближайшие 30 лет, приведет к удару трехметрового цунами по обширным территориям страны. Об этом в субботу сообщает общенациональная газета Asahi Shimbun.

Отмечается, что цунами высотой 3 м с вероятностью в 26% ударит по побережью Японии от префектуры Сидзуока в Центральной Японии до юго-западного острова Кюсю (более 1000 км береговой линии). В то же время японские специалисты признают, что с вероятностью от 5% до 25% высота цунами может достигнуть 5 м, в то время как с вероятностью в 6% высота разрушительной волны может превысить отметку в 10 м. По оценкам японского правительственного комитета, это будет зависеть от мощности землетрясения вдоль разлома Нанкай в Тихом океане, удар которого в Японии ждут в ближайшие 30 лет.

По оценке правительства Японии, землетрясение в 900-километровом разломе Нанкай, который расположен в Тихом океане к юго-востоку от центральной части острова Хонсю, может привести к гибели более 320 тыс. человек и нанести ущерб на сумму более $2,3 трлн. В общей сложности стихийное бедствие способно затронуть 40 из 47 префектур Японии, где в результате землетрясения, удара цунами и последующих пожаров будет разрушено более 2,4 млн домов. Вероятность того, что подобная сейсмическая активность произойдет в ближайшие 30 лет, составляет около 70%. Согласно статистике, землетрясения магнитудой более 8 происходят в этом районе раз в 100-200 лет.

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Япония
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