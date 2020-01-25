СМИ: врач больницы в Ухане умер от пневмонии, вызванной новым коронавирусом

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Глава отделения оториноларингологии Больницы китайской и европейской медицины в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) Лян Удун в субботу умер от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил информационный портал Sina.
Врачу было 62 года, отмечает портал.
По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в Китае умер 41 человек. Число инфицированных увеличилось до 1287.
В тесном контакте с заболевшими находились 13967 человек, они находятся под медицинским наблюдением.