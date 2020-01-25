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Посольство России в США дало благотворительный Татьянин бал

В прошлом году собранные средства были направлены в помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Посольство России в США стало в пятницу вечером провело шестой по счету Татьянин бал.

На мероприятие, посвященное дню российского студенчества, прибыли как проживающие на территории США россияне, так и американцы. Все собранные от продажи билетов средства пойдут в благотворительный фонд собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). В 2019 год приход направил все вырученные деньги в пользу детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Советник-посланник посольства РФ Артур Люкманов напомнил, что Татьянин день также известен как дата создания Московского университета в 1755 году. "Данная традиция дает возможность молодому поколению встретиться здесь, замечательно провести время и завести дружбу, - отметил дипломат. - Зал сегодня ваш. Надеюсь, что в следующие годы к нам придет еще больше наших друзей".

Как отметила автор идеи мероприятия Ксения Воеводская, в условиях современных проблем в политике очень важно, что молодежь приходит потанцевать друг с другом. "Ждем вас в следующем году", - пригласила она.

Бал состоялся при поддержке председателя совета директоров вашингтонского Американо-российского фонда культурного сотрудничества, кавалера ордена Дружбы Сюзан Кармел.

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