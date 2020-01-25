Эксперт: у Китая есть несколько препаратов для лечения нового типа коронавируса

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китайские медики располагают несколькими видами лекарственных препаратов, которые будут использованы в клиническом лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил в субботу один из ведущих китайских специалистов по инфекционным заболеваниям, глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"В настоящее время существует несколько подтвержденных препаратов, которые будут использованы в клинической терапии (при лечении пневмонии нового типа - прим. ТАСС)", - приводит его слова информационный портал Sina. "Однако эффективность действия препаратов требует дальнейшего наблюдения", - указал Чжун Наньшань.

Он также отметил, что власти Китая принимают активные меры для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии, однако "не следует воспринимать ситуацию легкомысленно и нужно сохранять осторожность, так как пока никто не может гарантировать того, что вирус [коронавирус 2019-nCoV] не будет распространяться еще сильнее".

По данным информационного портала "Ванъи", ведущего круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330. В столице КНР - Пекине - диагноз подтвержден у 36 человек, в очаге распространения инфекции - провинции Хубэй - 729 заболевших. К настоящему времени умер 41 человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.