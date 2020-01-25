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Главный нарколог Минздрава предлагает лечить пьяных правонарушителей не менее двух лет

Евгений Брюн считает, что лечение обязательно должно включать консультации психолога

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал инициативу направлять по решению суда тех, кто часто в пьяном виде совершает правонарушения, проходить курс реабилитации в принудительном порядке. Специалист считает, что диспансерное наблюдение, включающее в себя лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия, должно быть в течение двух лет.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщила, что суды могут получить право направлять граждан России, неоднократно совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также выпивавших в неположенных местах, на принудительное лечение, диагностику, профилактические мероприятия и курс медицинской или социальной реабилитации. В настоящее время подобные меры уже действуют в отношении наркоманов.

"Человек, который допускает употребление алкоголя за рулем или в обществе, - это уже нарушение поведения. Все, кто хронически злоупотребляет и имеет административные или уголовные правонарушения, должны в обязательном порядке проходить профилактические лечебные и реабилитационные мероприятия. Мы поддерживаем эту инициативу и считаем, что это хорошая мера, - сказал Брюн ТАСС. - Для пациентов, которым мы установили диагноз ["алкогольная зависимость"], такое наблюдение должно составлять не менее двух лет или на время лишения прав".

В частности, наркологическое сообщество много лет настаивает на том, чтобы все водители, попадавшиеся за пьяным вождением, направлялись в наркологические учреждения на обследования, рассказал Брюн. В случае неподтверждения алкогольной зависимости с нарушителем проводились бы профилактические беседы, включающие пояснения специалистов о последствиях злоупотребления алкоголя и наркотических веществ. Кроме того, водителю следовало бы сдавать анализы и подтверждать свою трезвость каждый месяц.

"Если устанавливается диагноз наркологического заболевания - зависимость от алкоголя или злоупотребление алкоголем с пагубными последствиями, то эти люди должны проходить лечение и реабилитацию. В канун возвращения водительских прав должен быть консилиум врачей психиатров-наркологов, которые принимали бы решение о выдаче правонарушителю справки об окончании реабилитации и разрешения на управление транспортным средством", - добавил нарколог.

Психологическая помощь и профилактика

Брюн также считает, что лечение обязательно должно включать консультации психолога, так как неумение контролировать себя после употребления алкоголя может повлечь за собой расстройство сознания и памяти, также и агрессивное поведение.

"У нас есть бригадный метод лечения - совместная работа врача психиатра-нарколога, психолога в области наркологии и специалиста по социальной работе. Еще есть консультант - человек, который сам имел проблемы с наркологическими заболеваниями, но имеет многолетнюю ремиссию и опыт выздоровления. Это привлечение человека для диалога на уровне "равный равному", который объясняет, почему употребление алкоголя или наркотиков это проблема, и как с ней справиться", - поделился специалист Минздрава.

Из-за наличия неврологических и соматических заболеваний, вызванных хроническим употреблением алкоголя, пациент также работает с терапевтом, хирургом и другими специалистами. "Эта работа очень сложная, может быть даже дорогая для государства, но другого ничего на сегодняшний день не придумано", - считает Брюн.

Особое внимание в стране должно быть уделено профилактической работе. В частности, нужно пояснять и напоминать населению об опасности алкоголя. Нарколог также отметил, что медики не могут заранее предположить, будет ли у того или иного человека склонность к злоупотреблению. Однако можно точно сказать, что алкоголь вызывает патологические последствия в организме, и с возрастом тяжесть этих последствий только ухудшается. В частности, это связано с уменьшением в организме ферментов, отвечающих за переработку алкоголя.

"Нужно помнить, что с возрастом количество ферментов падает. После 40 лет эти специфические ферменты стремятся к нулю, поэтому мы очень часто видим, что именно в этом возрасте алкоголизм приобретает особенно злостный характер, - добавил нарколог. - Поберегите свое здоровье, не употребляйте, и тогда все будет спокойно в вашей жизни", - советует он.

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