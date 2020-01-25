В Уральском федеральном округе стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Полуфинал третьего конкурса "Лидеры России" в Уральском федеральном округе (УрФО) стартовал в субботу в Екатеринбурге. Всего принять участие в соревновании из шести регионов округа приехали 262 человека, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

По данным пресс-службы АНО "Россия - страна возможностей", от Уральского федерального округа на конкурс поступили 21 тыс. 636 заявок. Из 332 приглашенных участников больше всего из Свердловской области - 143 человека, далее идут Челябинская область - 59, Тюменская область - 65, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 29, Ямало-Ненецкий автономный округ - 32, Курганская область - четыре человека. По итогам очного тестирования для прохождения испытаний остались 262 человека.

"Нам важно сохранить прозрачность, честность критериев, по которым мы отбираем участников. При этом появляются новые задания, конкурсы, испытания. В этом году у нас появились три отдельных направления: здравоохранение, наука и образование, финансы и технологии. Задачи треков заключаются в проверке не только общелидерских компетенций, но и профессиональных знаний в соответствующих областях", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Как отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, в этом полуфинале конкурсанты демонстрируют более качественные управленческие навыки. "Уральские ребята думают не только о карьерном росте, но и о том, как могут пригодиться на своих территориях. Безусловно, они мечтают подняться по карьерной лестнице, но не только чтобы получать большие зарплаты, но и принимать управленческие решения, чтобы улучшить качество жизни людей", - пояснил полпред.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент России.