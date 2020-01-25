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Китайская вирусная пневмония

Гражданина Китая госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

В правительстве региона сообщили, что заболевшему назначили противовирусную терапию, которая привела к существенному улучшению здоровья

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Гражданин КНР, прибывший в Иркутск из Пекина, доставлен в инфекционную с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все, кто имели с ним контакт, также проходят обследование, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Иркутской области.

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"С подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск 24 января из Пекина. Проведены все противоэпидемические мероприятия. Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после более детального осмотра медики поставили пациенту предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А, однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты получат в субботу.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Коронавирус 2019-nCoV также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. 23 января ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.

Теги
РоссияКитайИркутская областьКитайская вирусная пневмония
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