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Китайская вирусная пневмония

В Японии зафиксирован третий случай заражения новым коронавирусом

Третьим заразившимся человеком стала китайская туристка, приехавшая из Уханя

ТОКИО, 25 января. /ТАСС/. Третий случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Японии. Об этом в субботу объявило японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Отмечается, что третьим заразившимся человеком стала китайская туристка, приехавшая из Уханя 18 января. Ранее в Японии с новым типом коронавируса уже были госпитализированы двое приезжих из КНР.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Коронавирус 2019-nCoV также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. 23 января ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.

 

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ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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