Мишустин поздравил директора музея истории космонавтики Наталью Абакумову с юбилеем

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил директора Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского Наталью Абакумову с юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Вы посвятили свою жизнь музейному делу, немало сделали для сохранения отечественного культурного наследия. Сегодня под вашим руководством Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского сохраняет память об этом замечательном исследователе", - подчеркнул премьер.

Мишустин также отметил большое внимание, которое директор музея уделяет научной и издательской деятельности, а также реализации просветительских проектов с использованием цифровых технологий, что делает экспозиции доступными для широкой аудитории.

Наталья Абакумова была назначена директором Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге в 2015 году. До этого на протяжении более 10 лет руководила музейно-выставочным комплексом Московской области "Новый Иерусалим".