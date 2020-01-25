Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года на их языке

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года по лунному календарю. Видеообращение на китайском языке размещено в социальных сетях российского дипведомства.
Новый год по лунному календарю или Праздник Весны (Чуньцзе) - самый любимый праздник китайцев. В этом году он пришелся на 25 января.
Захарова владеет китайским языком. В 2003 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему "Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века".