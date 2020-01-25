{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года на их языке

Официальный представитель МИД России владеет китайским языком

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года по лунному календарю. Видеообращение на китайском языке размещено в социальных сетях российского дипведомства.

Новый год по лунному календарю или Праздник Весны (Чуньцзе) - самый любимый праздник китайцев. В этом году он пришелся на 25 января.

Захарова владеет китайским языком. В 2003 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему "Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века".

Теги
РоссияКитайЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус
У них выявили вирус гриппа А, результаты исследования на коронавирусную инфекцию медики ожидают поздним вечером 25 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС