Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года на их языке

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года по лунному календарю. Видеообращение на китайском языке размещено в социальных сетях российского дипведомства.

Новый год по лунному календарю или Праздник Весны (Чуньцзе) - самый любимый праздник китайцев. В этом году он пришелся на 25 января.