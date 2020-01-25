{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

У них выявили вирус гриппа А, результаты исследования на коронавирусную инфекцию медики ожидают поздним вечером 25 января
Описание
© Светлана Латынина/ТАСС

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Несколько студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, госпитализированы с респираторным заболеванием. По предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики проверяют возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом, сообщил журналистам в субботу главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Ко мне обратился ректорат БГУ в связи с тем, что на занятия не вышли несколько студентов из КНР, которые проходят обучение в данном вузе. Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции. Госпитализированы пять человек <...> На сегодняшний момент известно, чем болеют эти пациенты: у всех выделен вирус гриппа А - сезонный, характерный для этого времени. Но чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, мы отправили материал [для анализов] в Новосибирск", - сказал Хабудаев, отметив, что результаты исследования медики ожидают поздним вечером в субботу.

Теги
РоссияИркутская областьКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Власти закрытого из-за пневмонии Уханя ограничат движение транспорта в центре города
Такие меры вступят в силу 26 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС