Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

"Ко мне обратился ректорат БГУ в связи с тем, что на занятия не вышли несколько студентов из КНР, которые проходят обучение в данном вузе. Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции. Госпитализированы пять человек <...> На сегодняшний момент известно, чем болеют эти пациенты: у всех выделен вирус гриппа А - сезонный, характерный для этого времени. Но чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, мы отправили материал [для анализов] в Новосибирск", - сказал Хабудаев, отметив, что результаты исследования медики ожидают поздним вечером в субботу.