Пятерых китайских студентов госпитализировали в Иркутске с подозрением на коронавирус

ИРКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Несколько студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, госпитализированы с респираторным заболеванием. По предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики проверяют возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом, сообщил журналистам в субботу главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев.
"Ко мне обратился ректорат БГУ в связи с тем, что на занятия не вышли несколько студентов из КНР, которые проходят обучение в данном вузе. Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции. Госпитализированы пять человек <...> На сегодняшний момент известно, чем болеют эти пациенты: у всех выделен вирус гриппа А - сезонный, характерный для этого времени. Но чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, мы отправили материал [для анализов] в Новосибирск", - сказал Хабудаев, отметив, что результаты исследования медики ожидают поздним вечером в субботу.