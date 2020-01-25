Власти закрытого из-за пневмонии Уханя ограничат движение транспорта в центре города

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Власти закрытого из-за пневмонии города Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) введут временный запрет на движение в его центре ряда категорий транспортных средств. Как сообщается в опубликованном в субботу заявлении местных властей, меры вступят в силу 26 января.

"С завтрашнего дня [воскресенья] с 00:00 по местному времени (19:00 субботы мск) в центре города Ухань вводится временный запрет на движение транспортных средств, за исключением имеющих на это лицензию, а также автомобилей государственных ведомств и бесплатных служебных автобусов", - говорится в заявлении.

Карантин в 11-миллионном Ухане ввели 23 января из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Транспортное сообщение с городом полностью прекращено - закрыты вокзалы и аэропорт, не ходят паромы. В провинции Хубэй с населением 59,2 млн человек объявлен высший уровень реагирования на угрозу общественному здоровью. Аналогичная мера введена в некоторых других крупных городах и провинциях КНР.

Как сообщил в субботу Государственный комитет по делам здравоохранения КНР, число летальных исходов от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 41. Количество заразившихся увеличилось до 1300, состояние 237 оценивается как тяжелое. В тесном контакте с пациентами находились 15197 человек, из них 1230 уже прошли проверку, 13967 находятся под медицинским наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.