Новые методы лечения эпилепсии будут внедрять в КБР и еще в семи регионах России

НАЛЬЧИК, 25 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) вошла в число восьми субъектов РФ, где внедрят новые методы лечения эпилепсии, такую помощь в регионе смогут получать жители всех южных территорий. Соответствующее соглашение достигнуто по результатам визита в КБР главного нейрохирурга Минздрава РФ академика РАН Владимира Крылова, сообщили в субботу в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"Кабардино-Балкария стала одним из восьми регионов страны, где под руководством главного нейрохирурга Минздрава России, академика РАН, профессора Владимира Крылова реализуется пилотный проект "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в Российской Федерации",- говорится в сообщении.

Новый вид медицинской помощи будут внедрять на базе Республиканской клинической больницы (РКБ) города Нальчика. "Планируется, что на базе РКБ Минздрава КБР централизованно будет оказываться хирургическая помощь людям, страдающим от эпилептических приступов и проживающим в южных регионах страны", - добавили в пресс-службе.

Согласно мировой статистике, ежегодно эпилепсия поражает 10 человек на 100 тыс. населения, но в стране пока нет системы оказания им помощи, хотя передовые методы в области нейрохирургии позволяют излечить большинство таких пациентов. Академик Крылов планирует внедрить этот вид медицинской помощи именно в регионах, поскольку это поможет способствовать большему выявлению таких пациентов и доступности диагностики эпилепсии, отмечают в ведомстве. РКБ КБР выбрана, поскольку там имеется превосходно оснащенная нейрохирургическая база и высококвалифицированный кадровый состав, отметили в минздраве.

В ближайшее время в республике разработают нормативно-правовую базу, а координаторов определят из числа молодых врачей - нейрохирургов и неврологов.