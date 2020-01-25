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75-летие Победы

Более 10 тыс. молодогвардейцев примут участие в акциях, посвященных 75-летию Победы

"Молодая гвардия Единой России" в 2020 году реализует ряд проектов, посвященных сохранению исторической памяти

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. активистов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) примут участие в акциях, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в субботу пресс-служба МГЕР.

"Мы планируем провести более 10 тыс. акций адресной помощи ветеранам, планируем создать свыше тысячи тематических подкастов и написать 15 тыс. историй в текстовом формате. В мероприятиях примут участие порядка 10 тыс. молодогвардейцев", - приводит пресс-служба слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.

Он уточнил, что в 2020 году МГЕР реализует ряд проектов, посвященных сохранению исторической памяти, в частности, "Патриотизм в действии", "Выходные с ветераном", "Марафон Победы", "Лес героев". "Активисты будут встречаться и помогать ветеранам, записывать их истории, создавать аудиоподкасты, сажать деревья, облагораживать памятники, воинские захоронения и мемориальные таблички. Также пройдут массовые исторические забеги и открытые тренировки в городах-героях и городах воинской славы России", - подчеркнул Давыдов.

Он также отметил, что в адрес послов европейских стран в России были направлены письма с предложением организовать совместные мероприятия в годовщину освобождения столиц их стран от фашистских захватчиков.

"В Москве в честь 75-й годовщины освобождения столиц европейских государств от фашистских захватчиков активисты МГЕР проведут исторические выставки. Данные акции станут продолжением линии президента по сохранению исторической правды в освобождении Европы от фашизма", - подчеркнул Давыдов.

Теги
Россия75-летие Победы
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