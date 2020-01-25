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Более 10 тыс. мероприятий запланированы в России в рамках Года памяти и славы

Одним из крупных проектов является акция "Блокадный хлеб", которая продлится с 25 по 27 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 10 тыс. различных мероприятий и акций, связанных с сохранением исторической памяти, запланированы в России в рамках Года памяти и славы. Об этом сообщила ТАСС в субботу руководитель Дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова.

"Дирекция Года памяти и славы будет проводить 16 федеральных мероприятий, а в общей сложности у нас заявлено по всем субъектам более 10 тыс. мероприятий", - сказала Круглова.

По ее словам, к крупным проектам относится, в частности, начавшаяся сегодня акция "Блокадный хлеб". Также запланирована акция "Сад памяти", в ходе которой будет высажено около 27 млн деревьев в память о каждом жителе СССР, погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Еще одним крупным проектом станет "Поезд победы". Железнодорожный состав "проедет от Бреста до Дальнего Востока и обратно, в поезде будет музей, и с цифровыми экспандерами, и артефактами", добавила собеседница агентства.

"В поезде будут находиться музейные работники, которые будут рассказывать о Великой Отечественной войне в малых городах", - уточнила она.

Блокадный хлеб

Акция "Блокадный хлеб" продлится с 25 по 27 января. "Во всех субъектах нашей страны проходят открытые уроки, посвященные акции "Блокадный хлеб", и это событие открывает цикл мероприятий, которые будут проводиться в 2020 году", - рассказала Круглова. Она уточнила, что в рамках акции волонтеры в регионах страны раздают информационные материалы, рассказывающие о блокаде Ленинграда.

Один из уроков в рамках акции состоялся сегодня в Музее Победы на Поклонной горе. "Важным было донести в ходе урока до ребят, какой ценой люди выживали во время блокады. По сути не столько кусочек хлеба спасали, сколько тот дух, которым обладали ленинградцы" - подчеркнула директор московской школы № 2006 Вера Илюхина, которая провела этот урок.

Также по ее словам, одной из задач мероприятия было донести до школьников "ценности, которые никогда не изменятся, как бы ни менялся мир - это отношение к матери, своим родным, отношение к Родине".

"Из этого урока я узнала, как тяжело было на этой войне и во время блокады Ленинграда. Как было тяжело людям, и что они испытывали", - сказала ученица школы № 2006 Виктория Вартанова.

В свою очередь ученик школы № 45 города Калуги Илья Зайков отметил, "что был очень впечатлен состоявшимся уроком". По его словам, главное, что он вынес из занятия стало понимание того, что "нужно ценить родных и близких, которые поддерживают в самые трудные минуты".

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